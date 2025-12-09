В Москве более 1,8 тыс. должностных лиц уличили в коррупции в 2025 году

Удовлетворено 10 исковых заявлений органов прокуратуры об изменении формулировок увольнения чиновников на увольнение по утрате доверия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прокуроры выявили более 1,8 тыс. должностных лиц, нарушивших антикоррупционное законодательство за 9 месяцев 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Столичными прокурорами за 9 месяцев текущего года выявлено свыше 1,8 тыс. должностных лиц, допустивших нарушения установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений, в связи с чем внесено 330 представлений и информаций, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 747 лиц, 6 лиц уволено в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

К настоящему времени удовлетворено 10 исковых заявлений органов прокуратуры об изменении формулировок увольнения чиновников на увольнение по утрате доверия.