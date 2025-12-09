В школе Донецка открыли бюсты Ивана Коковина и Майкла Глосса

Они погибли при освобождении Часова Яра в апреле 2024 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Бюсты Ивана Коковина и Майкла Глосса, погибших при освобождении Часова Яра в апреле 2024 года, открыли в школе в Донецке. Об этом с сообщили в Минобороны РФ.

"В школе № 115 в г. Донецке открыли бюсты [посвященные] отважным героям-десантникам гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ Ивану Коковину и Майклу Глоссу, погибшим при освобождении города Часов Яр в апреле 2024 года и именем которых названо среднее общеобразовательное учебное заведение", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие заместитель командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ гвардии подполковник Алексей Васильков, министр образования и науки ДНР Олег Трофимов, мэр Донецка Алексей Кулемзин, бойцы Ивановского гвардейского соединения ВДВ и учащиеся школы.

Россиянин и американец погибли сражаясь бок о бок в районе Часова Яра. Оба награждены орденами Мужества посмертно.