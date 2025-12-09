Во Владимире открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО Героя России

Даниил Юрьев погиб в апреле 2024 года на подступах к городу Часов Яр

ВЛАДИМИР, 9 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции (СВО) Даниилу Юрьеву, погибшему в апреле 2024 года на подступах к городу Часов Яр, состоялась во Владимире. Бойцу посмертно было присвоено звание Героя России, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня в нашем городе, у дома №11А на улице Юбилейной, состоялось открытие мемориальной доски в честь Героя Российской Федерации Даниила Юрьевича Юрьева. <…> Сегодняшнее открытие мемориальной доски - это не только увековечивание памяти о Данииле, но и напоминание всем нам о цене мира, о безмерном мужестве наших защитников. Его подвиг навсегда останется примером истинного патриотизма для будущих поколений", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, с 2014 года Юрьев посвятил себя служению Отечеству в Вооруженных силах, пройдя путь в воздушно-десантных войсках от рядового до заместителя командира взвода. Сослуживцы всегда характеризовали его как настоящего профессионала, требовательного командира и отзывчивого товарища. "За его плечами - выполнение боевых задач в Сирии. В ноябре 2022 года, осознавая свой долг, Даниил добровольно отправился в зону специальной военной операции. Его жизнь оборвалась героически 4 апреля 2024 года, когда, командуя штурмовой группой на подступах к городу Часов Яр в Донецкой Республике, он прикрывал своих подчиненных во время развертывания в боевые порядки. Несмотря на смертельные осколочные ранения, Даниил до последнего мгновения продолжал руководить действиями группы, передавая ценные указания по радиосвязи и координируя огонь", - сообщили в горадминистрации.

Указом президента Российской Федерации от 25 февраля 2025 года за мужество, отвагу и героизм гвардии сержанту Юрьеву посмертно присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. "Служить и защищать - было осознанным выбором Даниила. В свои 28 лет он уже являлся ветераном боевых действий, был удостоен ордена Мужества и других наград. Его заслуги перед Родиной сохранятся в памяти земляков навсегда. Хотим назвать в его честь одну из новых владимирских улиц", - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Авдеев.