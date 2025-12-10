Статья

Новый год без забот: как в праздничном ажиотаже выбрать безопасную игрушку для ребенка

В преддверии новогодних праздников родители массово скупают яркие машинки, кукол, конструкторы и другие игрушки в подарок для детей. Однако не все милые на первый взгляд игрушки являются безопасными. Читайте в материале ТАСС, как выбрать качественную игрушку для ребенка

Токсичного Лабубу выявили специалисты Роскачества в начале этого месяца. Организация исследовала 13 образцов, в одном из которых было зафиксировано превышение диоктилфталата (ДОФ) — одного из распространенных веществ группы фталатов. ДОФ является классическим "размягчителем" для пластика и широко используется в производстве: от линолеума до косметики. Однако его превышение в составе товара или его попадание в организм человека могут нарушить работу эндокринной системы.

Маркировка пяти изделий не содержала обязательной информации о производителе, изготовителе или импортере, а также у Лабубу отсутствовал сертификат безопасности. Этот случай лишний раз напоминает: при покупке игрушек нужно учитывать не только возрастные рекомендации, дизайн и развивающие свойства, но и доступность информации об их производстве.

Чем опасны детские игрушки

Разумеется, первое, на что покупатели (и тем более их дети) обращают внимание, — это дизайн игрушки: яркие цвета, приятные на ощупь материалы, забавные звуки, доносящиеся из динамиков. Однако такие характеристики могут быть опасны для здоровья ребенка. При покупке необходимо читать этикетку или инструкцию, чтобы убедиться, что игрушка сделана из качественных материалов, а не дешевых аналогов.

Среди потенциальных опасностей специалисты Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) отмечают:

гигиеническую, связанную с инфекцией или загрязнениями;

травмирующую (например, игрушки для активного отдыха);

химическую (наборы для проведения опытов, материалы для творчества с применением химических веществ и т.д.);

опасность удушья;

пожарную — когда игрушка имеет повышенную воспламеняемость материалов.

Среди наиболее опасных игр и игрушек экспертами выделяются те, что содержат батарейки в качестве единственного источника электроэнергии, а также игрушки, имеющие в своей структуре магниты. "Самый печальный пример — магнитный конструктор с шариками, который предназначен для детей от 10 лет, но часто попадает к совсем маленьким детям. В истории этого конструктора были случаи гибели и глубокой инвалидизации детей: он вызывал ожоги, удушье, защемления и другие проблемы", — рассказала ТАСС Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Эксперт также добавила, что неправильно подобранные по возрасту игрушки могут быть вредны для когнитивного развития ребенка.

Как понять, что игрушка безопасна

С 1 декабря производители игр и игрушек обязаны маркировать все свои товары, предназначенные как для розничной торговли, так и для продажи на маркетплейсах. "Проверить игрушку перед покупкой можно с помощью бесплатного мобильного приложения "Честный знак". Достаточно навести сканер в приложении на код "Честного знака" — в товарной карточке, которая появится после сканирования, будут отображаться производитель или импортер, страна производства, сертификаты соответствия, наименование, возрастные ограничения и другие необходимые данные", — сообщил руководитель направления товарной группы "Игры и игрушки" системы "Честный знак" Алексей Родин.

Специалистами АИДТ были разработаны рекомендации по выбору детских игр и игрушек:

Первое, на что нужно обратить внимание, — этикетка. На ней должно быть указано, что игрушка изготовлена специально для детей, данные организации, к которой можно будет (при плохом развитии событий) предъявить претензии, способы ухода за игрушкой и возраст, для которого она предназначена. Убедившись, что игрушка подходит по возрасту, необходимо проверить, насколько устойчива на ней краска, — если краска остается на руках, то игрушка не соответствует нормам безопасности. Также стоит понюхать игрушку, так как в случае использования некачественных материалов при производстве ткань или пластмасса могут иметь неприятный, резкий, несвойственный им запах. Затем следует оценить яркость игрушки — она не должна быть слишком яркого или кричащего цвета. Одновременно с этим необходимо проверить, насколько игрушка прочная и громкая. Это важно, потому что привычные для взрослого человека звуки могут быть слишком громкими и резкими для маленького ребенка.

"Игрушка считается детской до 14 лет. Если на игре стоит 14+, то она не проходит проверку на безопасность [для детей]", — подчеркнула Антонина Цицулина. По словам эксперта, детские игрушки нельзя продавать без упаковки. "Как правило, сувенирная или ремесленная игрушка продается без упаковки, но она не предназначена детям", — заключила Цицулина.

Как регулируется рынок детских товаров

Роспотребнадзор является уполномоченным органом, контролирующим соблюдение требований к безопасности игрушек в России. Также регулирует сферу производства и реализации игр и игрушек технический регламент "О безопасности игрушек", который составлен в соответствии с международными требованиями и его правила едины для всех стран ЕАЭС. Однако у игрушек есть требования и в других нормативных актах. Например, печатные игрушечные товары должны соответствовать требованиям безопасности для информационной продукции, так как есть важные требования в законе о рекламе, направленной на детей. Помимо этого, все игрушки должны соответствовать требованиям в сфере защиты прав потребителей.

"Все производители и импортеры должны наносить коды маркировки на новые товары и передавать сведения о них в систему. Одновременно с этим ввелась и маркировка остатков — участники оборота товаров могут начать маркировать остатки товаров, произведенных до 1 декабря 2025 года", — рассказал Алексей Родин. Он также отметил, что для товаров, произведенных до 1 декабря, установлен переходный период до 31 августа 2026 года, а после 1 сентября 2026 года реализация немаркированной продукции будет запрещена.

Специалист рассказал, что с 1 февраля 2027 года вступит в силу требование об обязательной передаче в систему маркировки сведений о каждой единице маркированного товара с использованием электронного документооборота. Таким образом, отрасль перейдет на полную цифровую прослеживаемость, а все продажи игр и игрушек будут фиксироваться в системе.

