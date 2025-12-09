Матвиенко поблагодарила бойцов бригады "Ветераны" за мужество

Офицеры в свою очередь передали главе верхней палаты парламента флаг бригады

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила бойцов разведывательно-штурмовой бригады "Ветераны" Добровольческого корпуса МО РФ за мужество, проявленное за время специальной военной операции.

"Хочу сказать вам искренне слова благодарности, вам, бойцам разведывательно-штурмовой бригады, за ваше мужество, за ваш героизм, повседневный подвиг. <...> Передайте ребятам от нас поклон", - сказала Матвиенко во время встречи в Совете Федерации с офицерами бригады в День Героев Отечества. Она подчеркнула, что участники СВО являются новой элитой страны.

Матвиенко вручила командиру бригады, Герою России Александру Тютереву благодарность от имени председателя СФ. Офицеры в свою очередь передали главе верхней палаты парламента флаг бригады.

Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" - одно из самых эффективных подразделений Добровольческого корпуса МО, отметили в СФ. На его счету в том числе операции "Поток" и освобождение Суджи.