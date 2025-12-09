Пушкарев: утилизация снега в Арктической зоне России требует регулирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Утилизация снега в Арктической зоне РФ нуждается в урегулировании на федеральном уровне, порядка 80% снега вывозят на несанкционированные свалки. Об этом сообщил член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Пушкарев на форуме "Арктика: настоящее и будущее" имени А. Н. Чилингарова, который проходит в Санкт-Петербурге 9-10 декабря.

"По данным из открытых источников на территории Арктической зоны 80% снега вывозится на несанкционированные свалки из-за отсутствия оборудованных полигонов. Муниципалитеты штрафуют за нарушение, но других альтернатив нет. Эта ситуация требует федерального регулирования", - сказал он.

Член комитета СФ отметил также опыт зарубежных практик, где снег рассматривается как временный сезонный материал, а не отход, что более экономически эффективно. Так, в октябре этого года Совет Федерации на заседании, посвященном правовому регулированию обращения с отходами в арктических населенных пунктах, уже вынес отдельно вопрос в адрес Министерства природных ресурсов и экологии РФ о возможности складирования незагрязненного снега на площадках без необходимости соблюдения определенных требований, в частности, водопроницаемости таких площадок.

Пушкарев подчеркнул, что действующие правила не учитывают в полной мере специфику арктических регионов, такую, как экстремально низкие температуры, ограниченные транспортная и логистическая инфраструктура. Кроме того, в Арктике запрещено использовать на дорогах реагенты, снег собирается в чистом виде. При этом создавать отдельную инфраструктуру в муниципалитетах, крайне дорого.

"На практике снег, собранный в городах средней полосы, обладает принципиальными отличиями от того снега, который собирается в Арктике. Классификация снега как отхода влечет бюрократическую нагрузку на муниципалитеты. В этом вопросе необходимо законодательное закрепление особого статуса снега в Арктике. <…> Конечно, мы настроены на то, чтобы этот вопрос регулировать", - заключил он.

Международный Форум "Арктика: настоящее и будущее" проводится в Санкт-Петербурге с 2010 года. Это ключевое общественное мероприятие, посвященное развитию арктического региона и обсуждению актуальной повестки для него. В этом году ожидается, что в течение двух дней свыше 2 тыс. российских и зарубежных экспертов примут участие в 40 мероприятиях по ключевым темам арктической повестки.