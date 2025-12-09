В Калининграде открыли Аллею Героев в честь погибших на СВО

Также руководство Калининградской области возложило цветы к мемориалу 1,2 тыс. воинам-гвардейцам

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Аллею Героев в честь калининградцев, погибших во время специальной военной операции (СВО), открыли у музея "Форт №5" в столице региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных.

"Открыли Аллею Героев у музея "Форт №5" в честь калининградцев, погибших во имя нашей Родины в ходе специальной военной операции. Их имена навечно будут сохранены в истории нашего региона. Символично, что памятное место стало продолжением аллеи, которая посвящена Героям Советского Союза - участникам штурма форта №5", - написал Беспрозванных.

По его словам, в День героев Отечества руководство региона возложило цветы к мемориалу 1,2 тыс. воинам-гвардейцам. К церемонии, в том числе присоединились участники программы "Герои 39".