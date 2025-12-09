ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Москве на выставке представили первую российскую систему навигации для нейрохирургии

Директор по развитию бизнеса ВКО КМТ Олег Аветисов отметил, что российская система имеет преимущества перед зарубежными конкурентами
13:19
Софья Савитская/ ТАСС
© Софья Савитская/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Первую российскую оптическую навигационную систему для поведения нейрохирургических операций представил концерн ВКО "Алмаз-Антей" на выставке "Здравоохранение-2025" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Система "Мультитрек" позволяет хирургу планировать оперативное вмешательство и контролировать свои действия в операционном поле, зная точное положение хирургического инструмента по отношению к анатомическим структурам пациента, совмещать КТ-, МРТ-, ПЭТ - изображения, выдавать STL-файлы для последующей 3D-печати.

Как рассказал директор по развитию бизнеса ВКО КМТ (входит в контур концерна ВКО "Алмаз-Антей) Олег Аветисов, задача по созданию системы для проведения нейрохирургических операций была поставлена перед концерном в рамках программы импортозамещения. "На тот момент на рынке были только зарубежные системы. И вот мы сейчас мощно зашли на рынок и сильно потеснили их", - сказал Аветистов.

По его словам, российская система имеет преимущества перед зарубежными конкурентами. "Мы лучше многих понимаем: врачу надо, чтобы все было быстро и просто - одной кнопкой и, желательно, за одну секунду. И нам приятно слышать отзывы врачей, что нашу систему очень просто осваивать. Так что система быстрая, надежная и простая в освоении врачами", - подчеркнул директор по развитию.

"Система очень точно совмещает виртуальную голову, я имею в виду снимки КТ, с реальной головой пациента, что позволяет менее травматично проводить операции, гораздо лучше их планировать, что в целом влияет на результат и процесс восстановления пациентов", - заключил Аветистов.

Область применения

По данным концерна, "Мультирек" является отечественной разработкой с полностью российским программным обеспечением, имеет хорошие отзывы не только от ведущих гражданских учреждений России, но и от военных хирургов. С апреля 2024 года система хирургической навигации "Мультитрек" работает на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. За это время в операционных академии с помощью системы "Мультитрек" было проведено более 200 успешных операций на головном мозге. 30 установленных навигационных систем в 22 городах России активно используются в хирургической практике.

Область применения "Мультитрека" достаточно широка: военно-полевая хирургия, нейрохирургия, хирургия позвоночника, ЛОР-хирургия, челюстно-лицевая хирургия, ортопедия и травматология. Также система навигации "Мультитрек" может быть использована в качестве тренажера для обучения хирургов. 

