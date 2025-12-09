Активисты МГЕР провели в Москве мероприятия ко Дню Героев Отечества

Они возложили цветы к монументу "Рабочий и солдат" в мемориально-парковом комплексе, посвященном 65-летию Победы

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МГЕР/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более тысячи активистов "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" совместно с участниками специальной военной операции провели патриотическое шествие на Университетской площади МГУ.

Как сказали в МГЕР, участники пронесли большой баннер с изображением воинов разных эпох - от древнерусского ратника и солдата Отечественной войны 1812 года до бойца Великой Отечественной войны и участника СВО. На полотне была размещена надпись "Россия - родина героев".

Всего в мероприятиях, приуроченных ко Дню Героев Отечества, в Москве участвовали более 2 000 активистов "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты", сообщили в МГЕР. Активисты в том числе возложили цветы к монументу "Рабочий и солдат" в мемориально-парковом комплексе, посвященном 65-летию Победы.

"Хранить и передавать историческую память - наш долг. Героизм и любовь к Отечеству - вечные ценности, объединяющие все поколения россиян. Мы гордимся нашей историей и теми, кто ее вершил. Россия была, есть и будет родиной героев", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

День Героев Отечества в России отмечается 9 декабря.