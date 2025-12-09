Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие и системный подход

Глава государства отметил, что правозащитники всемерно содействуют очечному, оперативному и системному решению возникающих проблем

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Совета по правам человека (СПЧ), поблагодарил правозащитников за неравнодушие и системный подход.

"Благодарю вас и ваших коллег, уполномоченных по праву человека, волонтеров, активистов некоммерческих организаций за постоянный прямой контакт с людьми, за неравнодушное отношение к их нуждам", - сказал Путин.

"Вы всемерно содействуете не только точечному, оперативному, но и, что очень важно, системному решению возникающих проблем. Именно поэтому граждане вам и доверяют, ценят ваш труд, а он, знаю, непростой, ведь к вам идут с обидами, подчас с негодованием, с возмущением, в минуту отчаяния. Нужно обладать большим терпением, душевной щедростью, чтобы и выслушать человека, и успокоить его, и добиться справедливости, внятного, четкого результата. И вы, ваши коллеги, справляетесь с такими непростыми задачами. Большое вам за это спасибо", - добавил президент.

Российский лидер отметил, что встреча с членами СПЧ проходит накануне Дня защиты прав человека. "Дата, безусловно, значимая не только для нашего совета, но и для всего российского общества и, конечно, для тех, кто посвящает себя этой востребованной, нужной работе и в регионах, и на федеральном уровне", - сказал он.