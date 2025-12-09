Путин: за цифрами национальных целей всегда нужно видеть человека

Необходимо понимать, как люди ощущают себя в связи с реализацией этих планов, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал всегда видеть человека и улучшение качества его жизни за показателями национальных целей. Об этом он напомнил, открывая заседание Совета по правам человека (СПЧ).

"За планами и цифрами всегда важно видеть человека, его интересы и потребности, понимать, как конкретные результаты, зафиксированные на бумаге, ощущают себя в реальной жизни, как это все работает в реальной жизни, как люди ощущают себя в связи с реализацией наших планов, и как это отражается на благополучии российских семей", - сказал Путин.