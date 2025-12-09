В Каире началась Международная неделя русского языка

В мероприятиях, которые продлятся до 11 декабря, примут участие представители 16 африканских стран

© Анастасия Оляндэр/ ТАСС

КАИР, 9 декабря. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Международная неделя русского языка, организованная Россотрудничеством при поддержке Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), начала свою работу в Каире, передает корреспондент ТАСС с места событий. В мероприятиях, которые продлятся до 11 декабря, примут участие представители 16 африканских стран, рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

"Мы впервые проводим неделю русского языка на Африканском континенте, однако, судя по тому интересу к ней, который мы видим уже сейчас, эта конференция станет традиционной. В Каир сегодня приехали почти 100 человек из 16 стран со всех концов Африки, чтобы обсудить методики преподавания русского языка", - отметил Шевцов в беседе с ТАСС. Он добавил, что в будущем, по его оценкам, неделя русского языка сможет пройти и в других африканских государствах. "Где именно, пока сказать затруднительно, поскольку это будет через год, однако большой интерес к данному мероприятию проявляют, в частности, Эфиопия, Танзания и Замбия", - подчеркнул замглавы Россотрудничества.

По словам главы Русского дома в Каире Вадима Зайчикова, основной целью конференции является не только повышение квалификации преподавателей русского языка, но и "обсудить вопросы, связанные с продвижением русского в различных сферах". "Распространение русского языка и культуры - это мягкая сила, ведь когда мы развиваем сотрудничество с той или иной страной, гораздо проще, когда мы говорим с нашими партнерами на одном языке. А если этот язык - русский, это существенно облегчает взаимопонимание между странами и народами", - полагает Зайчиков.

На полях Международной недели русского языка пройдут также мероприятия в рамках повышения квалификации руководителей кафедр, заведующих отделениями и преподавателей русского языка как иностранного из образовательных учреждений Африки. Также запланированы специализированные лекции от преподавателей МГЛУ, практические мастер-классы, экспертные встречи, тренинги, а также презентация учебной литературы от российских издательств, которые представят свои последние разработки в сфере преподавания русского языка.