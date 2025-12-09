АСИ: первый в РФ международный медиарынок контента пройдет в Якутии в 2026 году

По словам генерального директора агентства Светланы Чупшевой, уже девять регионов ДФО участвуют во внедрении Регионального стандарта развития креативных индустрий

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Global Entertainment Market (GEM) - первая в России международная площадка для индустрии контента, включающая B2B-рынок, выставку и кросс-индустриальную конференцию - пройдет в Якутии в 2026 году при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева по итогам стратегической сессии, посвященной проекту Стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

"При поддержке Агентства в 2026 года в Якутии пройдет Global Entertainment Market (GEM) - это первая в России международная площадка для четырех сфер индустрии контента (кино, анимация, игры, музыка), включающая в себя B2B-рынок, выставку и кросс-индустриальную конференцию", - написала она в своем Telegram-канале.

Чупшева также напомнила, что уже девять регионов ДФО участвуют во внедрении Регионального стандарта развития креативных индустрий от агентства. Глава АСИ отметила, что на Дальнем Востоке выделяются пять основных креативных индустрий - мода, дизайн, программное обеспечение, кино и гастрономия. "Почти каждый субъект выбрал свою специализацию. Так, Якутия делает ставку на кино и разработку игр, Приморье - на гастротуризм и уличное искусство, Амурская область - на архитектуру и цифровые сервисы, Хабаровский край - на анимацию", - добавила Чупшева.