Останки защищавшего Севастополь в 1941 году бойца передали на его родину

Их обнаружили поисковики отрядов "Гранит" и "Вымпел" в Бахчисарайском районе

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Останки советского бойца Рази Сафара Назимова, защищавшего Севастополь в 1941 году, переданы на его родину в Таджикистан. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня, в День Героев Отечества, в казематах музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя "35-я береговая батарея" прошла церемония передачи останков воина Красной армии Рази Сафара Назимова в Таджикистан", - написал он.

Останки обнаружили поисковики отрядов "Гранит" и "Вымпел" около села Айвового в Бахчисарайском районе, отметил Развожаев. Здесь во время штурма Севастополя 8-я бригада морской пехоты защищала город на одном из самых трудных участков, сорвав первое наступление немецко-фашистских захватчиков.

"В окопе нашли останки двух бойцов. У одного из них обнаружили хорошо сохранившийся медальон, благодаря которому сразу удалось установить личность погибшего. Им оказался краснофлотец 8-й бригады морской пехоты Рази Сафар Назимов, 1917 года рождения, числившийся пропавшим без вести с 7 ноября 1941 года", - добавил губернатор.

Поисковики нашли родственников бойца в Таджикистане, его брат сам искал погибшего после войны. Останки воина, которые на церемонии прощания предали представителям региональной общественной организации "Центр культуры таджиков Крыма", вернут его племяннику для захоронения в Таджикистане, в городе Вахдат.

Об обороне Севастополя

Оборона города в годы Великой Отечественной войны началась 30 октября 1941 года. Врагу удалось взять его лишь летом 1942 года с третьей попытки, хотя он изначально не рассчитывал на столь ожесточенное сопротивление. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.

Севастополю присвоено звание города-героя. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага.