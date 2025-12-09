В Пятигорске будут ежегодно проводить форум, посвященный Дню Героев Отечества

Центр знаний "Машук" совместно с Российским историческим обществом также подготовит передвижную выставку, посвященную истории и подвигам Кавказской туземной конной дивизии

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Патриотический форум "Герои Отечества: память сквозь века" будут проводить в Пятигорске ежегодно в День Героев Отечества. Об этом в ходе мероприятия сообщил генеральный директор Центра знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков.

"Мы видим интерес к патриотическому форуму, который мы посвятили Дню Героев Отечества, поэтому приняли решение, что будем проводить его в этот день ежегодно", - сказал Сериков.

Кроме того, по его словам, Центр совместно с Российским историческим обществом подготовит передвижную выставку, посвященную истории и подвигам Кавказской туземной конной дивизии.

"Мы уделяем особое внимание вопросам патриотического воспитания и межнационального единства. Понимая, насколько важно изучение истории нашей страны и подвигов ее героев, мы хотим создать уникальную выставку о Кавказской туземной конной дивизии. Сделаем это совместно с Российским историческим обществом. Кроме того, вместе с Российским обществом "Знание" создадим серию лекций по конной туземной дивизии. Уверен, это будет очень интересно молодежи", - добавил Сериков.