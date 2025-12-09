В Москве наградили победителей премии "Патриот-2025"
17:28
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Патриот-2025" проходит в рамках всероссийского патриотического форума Роспатриотцентра Росмолодежи в Национальном центре "Россия", передает корреспондент ТАСС.
Национальная премия является общественно-государственной инициативой и проводится в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование". Она направлена на выявление и поддержку лучших практик в сфере гражданско-патриотического воспитания. Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодежи.
"Активная гражданская позиция и вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения"
- Проект "Юнармия. Наставничество" - он реализуется в Ростовской области и представляет собой многоуровневую систему воспитания, где старшие юнармейцы отряда "Патриот" стали наставниками для подшефного отряда "Пчелы" и отряда малышей детского сада "Малыш".
"Лучшая региональная команда года"
- Республика Мордовия - в рамках пилотной зоны проекта по нейропрофилированию команда показала пример наилучшей реализации на региональном уровне, участие приняли 443 ребенка участников СВО. В рамках военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки в республике было реализовано два успешных проекта. В регионе функционирует 519 гражданско-патриотических и 87 военно-патриотических объединений, что выше среднего показателя в России.
"Лучший патриотический проект года"
- Проект "Военно-патриотический лагерь "Шумшу" - он стал центром сохранения исторической памяти о заключительном этапе Второй мировой войны. В рамках международной поисковой экспедиции "По следам Курильского десанта" проведены работы, в результате которых обнаружены и с воинскими почестями захоронены останки советских бойцов. Молодежные группы проекта "Больше, чем путешествие" создали кольцевой маршрут "Дорогами острова Шумшу", установив информационные стелы на местах ключевых сражений. Кульминацией мероприятий стала военно-историческая реконструкция, точно воссоздавшая события августа 1945 года.
"За вклад в реализацию Года защитника Отечества"
- Министерство обороны РФ;
- Министерство энергетики РФ;
- Росгвардия;
- ансамбль русской песни "Бабкины внуки";
- международная спортивно-патриотическая акция "От Победы к Победе".
Специальная номинация Всероссийского казачьего общества
- Молодежный казачий клуб "Атаман" - это образовательный и воспитательный проект, направленный на формирование у подростков гражданской ответственности, патриотического сознания и базовой военно-прикладной подготовки. Клуб обучает тактической медицине, огневой подготовке, физической и строевой подготовке, основам обращения с оружием. Кроме того, организация обеспечивает участие в патриотических и спортивных мероприятиях.