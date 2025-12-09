Член СПЧ Брод отметил важность поддержки Путиным инициатив членов Совета

Александр Брод сообщил, что на встрече традиционно был охвачен широкий круг тем

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека поддержал инициативы выступавших, что важно для их дальнейшей реализации. Об этом заявил ТАСС член совета, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

"Очень важно, что президент поддерживал инициативы членов совета, будут даны соответствующие поручения законодательной, исполнительной власти", - сказал Брод.

Он добавил, что на встрече традиционно был охвачен широкий круг тем. Это и поддержка военнослужащих - участников СВО и их семей, вопросы здравоохранения, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие института присяжных, правовое регулирование искусственного интеллекта, затрагивались миграционные проблемы, вопросы образования, культуры.

"Что для меня особо важно, была отмечена роль СПЧ в мониторинге избирательного процесса. Поскольку будущий год - это предстоящие выборы в Государственную думу и мониторинговая рабочая группа, как отметил президент, дает оценку избирательному процессу, члены Совета посещают регионы и по итогам выборов высказывают свое мнение", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при мониторинге избирательного процесса стоит обратить особое внимание на неправовое использование искусственного интеллекта, "поскольку уже сейчас он используется в негативных целях для производства дипфейков, для дезинформирования избирателей".