Кабмин подготовил второй пакет мер защиты граждан от кибермошенников

Планируется ввести запрет на международные входящие звонки без согласия абонента, уточнил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ разработало второй пакет мер защиты граждан страны от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью", - сказал он.

По словам вице-премьера, в рамках новых мер планируется ввести запрет на международные входящие звонки без согласия абонента, обязательную маркировку таких вызовов. Также предусматривается введение детских sim-карт, по которым у родителей появится возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Кроме того, по словам Григоренко, изменения также коснутся восстановления доступа к аккаунту на портале "Госуслуги". Он пояснил, что прорабатываются новые способы, в том числе восстановление доступа с помощью биометрии, при личном обращении в МФЦ. Также будут введены ограничения по количеству банковских карт. "Это позволит уменьшить масштабы мошенничества, ограничив возможность массового выпуска карт, которые часто используются для обналичивания похищенных средств", - добавил он.

О первом пакете мер

С июня 2025 года начал действовать новый закон, который включает около 30 правил. Эти правила вводились постепенно. С 1 августа россияне могут отказаться от получения SMS-сообщений. С 1 сентября можно отказаться от нежелательных звонков и запретить оформление новых sim-карт на портале "Госуслуги".

Теперь при входящих звонках с рабочих номеров на экране телефона будет отображаться не только номер телефона, но и название компании и тип звонка. Запрещено передавать sim-карты кому-либо, кроме членов семьи и близких родственников. Каждый человек может назначить доверенное лицо для подтверждения банковских операций.