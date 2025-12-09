В Москве капитально отремонтировали краснопресненский путепровод

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы выполнили работы по капитальному ремонту Краснопресненского (Ваганьковского) путепровода. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"Путепровод был построен более 60 лет назад, он проходит над железнодорожными путями Смоленского направления МЖД, соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года. Сооружению был необходим капитальный ремонт из-за коррозии арматуры балок пролетных строений, нарушений гидроизоляции и частичного разрушения конструкций деформационных швов. Весь комплекс запланированных работ выполнен в полном объеме, по путепроводу запущено движение автотранспорта", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что для обеспечения безопасности мероприятий использовались специальные вспомогательные сооружения и устройства, которые поддерживали конструкцию.

"В рамках проекта заменили 180 железобетонных балок и более 220 м деформационных швов, выполнили переустройство 60 стоек опор и замену 360 опорных частей, отремонтировали устои мостового сооружения, увеличили подмостовой габарит почти на полметра. На путепроводе заменили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров общей площадью около 10,2 тыс. кв. м, оборудовали энергоэффективные фонари, обновили лестничные сходы, установили барьерные и перильные ограждения, выполнили гранитную облицовку", - добавил заммэра.

По его словам, за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.