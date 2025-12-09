Кадыров поручил организовать в Чечне регулярные учения по противодействию БПЛА

Глава республики также поручил своему помощнику и секретарю Совета безопасности региона Адаму Кадырову усилить взаимодействие между всеми силовыми ведомствами

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам организовать в регионе регулярные учения по противодействию БПЛА. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня наша республика развивается высокими темпами. Подобная динамика вызывает недовольство у тех, кто стремится дестабилизировать обстановку. В этих условиях особенно важно поддерживать тесное взаимодействие всех структур, усиливать работу по каждому направлению и своевременно пресекать любые попытки подрыва безопасности. Поручил [министру внутренних дел по Чеченской Республике] Аслану Ирасханову организовать регулярные учения по противодействию БПЛА, уделив особое внимание подготовке личного состава и практическим навыкам точечного поражения дронов", - написал Кадыров.

Также он поручил своему помощнику и секретарю Совета безопасности региона Адаму Кадырову усилить взаимодействие между всеми силовыми ведомствами.

Украинский БПЛА 5 декабря атаковал бизнес-центр высотного комплекса "Грозный-сити" в чеченской столице. В результате удара был поврежден фасад здания, пострадавших нет.