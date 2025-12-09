В Москве благоустроили профсоюзную улицу

В ходе работ вдоль всей магистрали реконструировали пешеходные тротуары, заменили покрытие проезжей части, убрали под землю воздушные кабельные линии и смонтировали дополнительную систему водостока

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Благоустройство Профсоюзной улицы, крупной вылетной магистрали на юго-западе столицы, завершили, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Комплексное благоустройство Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября было начато в мае 2025 года и заняло семь месяцев, завершившись в декабре. Работы велись на участке от площади Гагарина (ТТК) до МКАД общей протяженностью 12,4 км. Основной задачей было сделать городскую среду более комфортной и функциональной для местных жителей, сохранив при этом транспортную функцию магистрали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ вдоль всей магистрали были реконструированы пешеходные тротуары, заменено покрытие проезжей части, убраны под землю воздушные кабельные линии и смонтирована дополнительная система водостока. В зоне Профсоюзной улицы проживают свыше 850 тыс. человек, в сутки она пропускает порядка 130 тыс. автомобилей. Пассажиропоток 75 маршрутов городского транспорта составляет 275 тыс. человек ежедневно.

"С целью улучшения движения транспорта в районе метро "Беляево" организована новая полоса для поворота налево с Профсоюзной улицы на улицу Миклухо-Маклая. Благодаря дополнительной полосе пропускная способность участка выросла на 10%. Также на пересечении улиц Профсоюзная и Наметкина появился новый пешеходный переход. Жители могут безопасно и комфортно переходить перекресток, - добавили в мэрии.

Кроме того, по оси Профсоюзной улицы в районах Беляево, Теплый Стан, Коньково смонтировали эллипсоидное бетонное разделительное ограждение нового типа общей протяженностью свыше 3 км.

Для пассажиров городского транспорта вместо устаревших остановочных пунктов установили порядка 20 современных павильонов и 31 новую информационную стелу. Заменено более 1,1 тыс. опор наружного освещения. Всего на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября устроят 66 га газонов и высадят порядка 3,2 тыс. деревьев, а также 20 тыс. древесных и 300 тыс. многолетних растений.

"В 2025 году работы по благоустройству [в Москве] охватили свыше 3,7 тыс. объектов, включая более 80 знаковых объектов, порядка 700 улиц в формате комплексного благоустройства и порядка 2,4 тыс. дворовых территорий. В частности, в программу было включено благоустройство трех вылетных магистралей - Волгоградского проспекта с Марксистской улицей, Щелковского шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами и Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Также в течение года было продолжено благоустройство музея-заповедника "Коломенское", Парка Горького и "Сокольников", начаты работы на территории ОК "Лужники.