В Новгородской области заявили, что износ электросетей составляет более 86%

Работа по модернизации сетей находится на контроле

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Износ электрических сетей в Новгородской области превышает 86%. Об этом заявил губернатор региона Александр Дронов в ходе прямой линии, комментируя частые отключения электроэнергии.

"Действительно, проблема, она системная. Она не только по Шимскому округу, она практически по всей области. Связано с чем? Высокий износ сети. И износ сети электроснабжения составляет чуть более 86%. И понятно, с этим мириться никоим образом нельзя", - сказал Дронов.

В частности, только на одной из наиболее проблемных линий в районе деревни Мойка в Батецком муниципальном округе - с начала 2024 года зафиксировано 39 отключений. Причиной аварий, помимо высокого износа, становятся сложные погодные условия: усиление ветра, снегопады и налипание мокрого снега на провода.

Для решения проблемы реализуется программа модернизации сетей. В 2023 году в рамках первого этапа для "Россетей" было закуплено 76 единиц специализированной техники для оперативного устранения аварий в труднодоступной местности, включая болота и лесные массивы. В текущем году, по словам Дронова, разработана проектно-сметная документация на ремонт девяти наиболее аварийных линий. Работы уже ведутся на четырех из них. В рамках работ проводится замена проводов на самоизолирующие, опор и трансформаторов.

Также глава региона упомянул, что вопрос надежности электроснабжения входит в топ-5 тем, которые жители поднимают на встречах, так как он напрямую влияет на качество жизни. Работа по модернизации сетей находится на контроле и будет продолжена.

Летом 2025 года из-за гроз, ливней и шквалистого ветра без электричества остались более 24 тыс. жителей региона. В феврале этого года в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории области произошло массовое отключение электроэнергии в 14 муниципальных образованиях, где проживает около 40 тыс. человек.