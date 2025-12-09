В рабочем кабинете Путина поставили новогоднюю елку

Дерево украшено красными и золотыми шарами

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Украшенная новогодняя ель уже установлена в рабочем кабинете президента России Владимира Путина в Кремле. Праздничное дерево попало в кадр на встрече главы государства с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым.

Елка не бросается в глаза, будучи аккуратно установленной у самого входа в рабочий кабинет - именно в нем президент проводит большинство рабочих встреч в течение дня.

Дерево украшено красными и золотыми шарами, в том числе "прожекторами", и немного вытянутыми "сосульками".