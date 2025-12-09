В День Героев Отечества состоялся финал патриотического форума "Юнармии"

По видеосвязи в форуме приняли участие свыше тысячи участников СВО

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Итоговое мероприятие Всероссийского юнармейского патриотического форума "Скажи героям спасибо!" прошло в Центральном академическом театре Российской армии в День Героев Отечества с участием юнармейцев и их наставников из всех регионов страны, а также более 80 участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По видеосвязи в форуме приняли участие свыше тысячи участников СВО. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин направил приветствие в адрес его участников.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в приветственной телеграмме, которую зачитал первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Гусев, обратил внимание, что в День Героев Отечества отдают дань уважения тем, кто совершил подвиги во имя Родины, кто своим трудом и ратной доблестью приумножал мощь и славу России, и кто является образцом истинного патриотизма, преданного служения Отчизне. Белоусов выразил уверенность в том, что нравственные ценности и идеалы, сформированные на примере старших товарищей навыки помогут юнармейцам достичь поставленных целей.

Кроме того, к собравшимся обратился начальник главного штаба "Юнармии", Герой России Владислав Головин. По его данным, на сегодняшний день насчитывается уже более 2 млн участников движения.

Одним из делегатов форума стал ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года полковник Константин Федотов, который поздравил всех присутствующих с Днем Героев Отечества. "Будьте достойны славной истории нашей великой Родины. Берите пример с российских героев, защитников Отечества!" - напутствовал он юношей и девушек.

Итоговое мероприятие

На итоговом мероприятии юнармейского форума 9 региональным отделениям движения из Республики Ингушетия, Красноярского и Приморского краев, Белгородской, Мурманской, Омской, Сахалинской, Херсонской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа присвоили имена Героев России.

Также победителям международного этапа игры "Наследники Победы" - юнармейцам из Вологодской области - Владислав Головин вручил знаки "Юнармейская доблесть". В 2026 году в игре "Наследники Победы" примут участие учащиеся довузовских образовательных организаций Минобороны РФ. В ходе итогового мероприятия Головин, кадет Оренбургского президентского училища Максим Чумаков и капитан команды победителей международного этапа игры "Наследники Победы - 2025" Кирилл Лукин дали старт игре следующего года.

Также юнармейцы презентовали дорожную карту мероприятий, приуроченных к Году единства народов России. Ребята смогли пообщаться с бойцами спецоперации по видеосвязи и задать им свои вопросы.

Вечер завершился масштабным концертом: для юнармейцев и гостей форума выступили Денис Майданов, Академический ансамбль песни и пляски им. Александрова, юнармейский ансамбль "Юные патриоты" и другие музыкальные коллективы.

В рамках форума по традиции от стен Центрального академического театра Российской армии отправились фуры с юнармейскими подарками, письмами и посылками для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Форум "Скажи героям спасибо!" ежегодно проводится с 2022 года.