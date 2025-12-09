Журнал Time объявил Леонардо Ди Каприо артистом года

Несмотря на актерскую карьеру длиною в 30 лет, зрители не устали от присутствия Ди Каприо в кино и на сцене и хотят увидеть его, возможно, сильнее, чем когда-либо, отмечает журнал

Редакция сайта ТАСС

Леонардо Ди Каприо © Joe Maher/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Журнал Time назвал американского актера Леонардо Ди Каприо артистом года.

"Он всегда хотел стать актером. Леонардо Ди Каприо признан лучшим артистом года по версии TIME", - говорится в сообщении на странице журнала в X.

Отмечается, что несмотря на премию "Оскар" и еще шесть номинаций на нее и актерскую карьеру длиною в 30 лет, зрители не устали от присутствия актера в кино и на сцене и хотят увидеть его, возможно, сильнее, чем когда-либо.

Ди Каприо также успешно сочетает актерскую карьеру с активной деятельностью по защите окружающей среды. Актер в 1998 году создал фонд Leonardo DiCaprio Foundation и впоследствии выделил более $30 млн на развитие 70 инновационных проектов в сфере защиты окружающей среды в 40 странах. Речь, в частности, идет о защите морской фауны или видов животных, которым грозит вымирание. Ди Каприо, назначенный в 2014 году послом мира ООН по проблемам климата, заявил, что его фонд будет содействовать борьбе за "сохранение хрупкого климата планеты против необратимых разрушений". 19 января 2016 года актер на Всемирном экономическом форуме в Давосе получил премию Crystal Award за вклад в защиту окружающей среды. В начале августа 2019 года Ди Каприо был в числе почетных гостей экологической конференции, проводившейся компанией Google на Сицилии.