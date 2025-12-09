Аквапарк в Великом Новгороде построят на четыре года позже, чем планировалось

Проект находится на финальной стадии доработки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Сроки строительства аквапарка в Великом Новгороде сдвинулись на четыре года. Объект планируется построить к концу 2030 года вместо ранее заявленного 2026 года, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов в ходе прямой линии, отвечая на вопросы жителей.

"В районах люди спрашивают, как это так: у наших соседей аквапарк есть, а у нас аквапарка нет. Действительно, вопрос, который поднимается уже очень и очень давно. <...> Сейчас переговорный процесс у нас продолжается. Земля выделена. Проект в финальной стадии доработки, инвестор обещает ввести объект в эксплуатацию до новогодних праздников 2030 года", - заявил Дронов.

Он напомнил, что в 2018 году вместе с бывшим на тот момент мэром Великого Новгорода Сергеем Бусуриным он вел переговоры с инвестором - вологодским собственником, построившим торговый центр "Мармелад". Однако тогда реализации мешали отсутствие утвержденного проекта, невыделенный земельный участок и неполученные технические условия на подключение к коммуникациям.

"Поручил своему аппарату работать над тем, чтобы максимально сократить эти сроки. Пока получается. Поэтому будем ждать начала строительства", - добавил он.

В сентябре 2023 года проект строительства аквапарка был одобрен инвестсоветом при губернаторе. Тогда сообщалось, что будет вложено более 800 млн рублей, а комплекс построят до 2026 года. В состав объекта должны войти бассейны с аттракционами, джакузи, сауны, бани, кафе и игровая зона. Ожидаемый трафик оценивался в 800 человек в день. Участок под строительство был выделен без конкурса при условии соблюдения графика работ.