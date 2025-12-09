В Мурманске открыли памятную доску Герою России Роману Манкевичу

По словам главы региона Андрея Чибиса, память о подвиге Манкевича будет жить не только в семье, но и во всех жителях области

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Памятную доску, посвященную Герою России Роману Манкевичу, открыли в школе №58 в Мурманске. В церемонии принял участие глава региона Андрей Чибис, сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области.

"В мурманской школе №58 состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию памятной доски Герою РФ Роману Манкевичу с позывным Тигр, который участвовал в специальной военной операции. Он лично уничтожил восемь военнослужащих ВСУ и две единицы легкобронированной техники. В ходе наступления в районе Новоселовской старший сержант Манкевич погиб в стрелковом бою, закрыв собой товарища и тем самым сохранив ему жизнь", - говорится в сообщении.

Как отметил глава региона, память о подвиге Манкевича будет жить не только в семье, но и во всех жителях Мурманской области. "Долг защищать свою страну, свое Отечество - это то, что превыше всего. Подвиг, который совершил Роман Юрьевич, - это поступок настоящего мужчины, подлинного военнослужащего. Жизнь и принципы Романа Юрьевича - истинный пример того, как надо жить, как нужно поступать в самой сложной ситуации", - приводится цитата Чибиса.

Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к мемориальной доске, которая установлена на фасаде школы №58, и минутой молчания.