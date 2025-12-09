ТАСС: за неделю на Полтавщине похоронили 18 солдат ВСУ

В российских силовых структурах отметили тенденцию, что в последнее время все чаще наблюдаются некрологи военнослужащих-женщин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 18 украинских военнослужащих было похоронено за минувшую неделю в Полтавской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Снова подниму тему, что в украинские города еженедельно прибывают многочисленные черные пакеты с трупами. Так, например, в Полтавской области за неделю похоронили 18 военнослужащих ВСУ, и это не в самом многочисленном регионе Украины", - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил тенденцию, что в последнее время все чаще наблюдаются некрологи военнослужащих-женщин. "Из недавнего, например, в Сумской области при загадочных обстоятельствах погибла Яна Зайцева. Год назад она была призвана в ВСУ", - добавил представитель силовых структур.