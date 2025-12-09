В Ростове-на-Дону запустили программы поддержки участников СВО, начинающих бизнес

Жители региона смогут получить льготные микрозаймы от 1 до 5% годовых в зависимости от срока и суммы привлекаемых средств

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Фонд поддержки предпринимательства в Ростове-на-Дону запустил программы поддержки участников СВО и членов их семей, начинающих бизнес. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в Telegram-канале.

"По моему поручению Фондом [поддержки предпринимательства и центром "Новый Ростов"] дополнительно реализованы программы поддержки участников СВО и членов их семей при организации и ведении бизнеса", - написал он.

Глава администрации уточнил, что жители региона смогут получить льготные микрозаймы от 1 до 5% годовых в зависимости от срока и суммы привлекаемых средств. Программа распространяется также на бизнес по производству, продаже товаров и оказанию услуг для помощи военным по контрактам с Минобороны РФ.