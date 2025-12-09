В Пятигорске установили четыре мемориальные доски в День Героя Отечества

Памятные знаки появились на улицах, носящих имена Петра Михайловича Козлова, Ивана Григорьевича Севостьянова, Владимира Спиридоновича Пелипенко и Алексея Дмитриевича Догадайло

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Четыре мемориальные доски установили на улицах Пятигорска в День Героя Отечества, сообщил в своем Telegram-канале мэр Дмитрий Ворошилов.

"В День Героев Отечества, 9 декабря, памятные знаки появились на улицах, носящих имена Петра Михайловича Козлова, Ивана Григорьевича Севостьянова, Владимира Спиридоновича Пелипенко и Алексея Дмитриевича Догадайло", - написал Ворошилов.

Мэр также отметил, что работа по установке мемориальных досок ведется совместно с региональным отделением Ставропольского края Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество".

Кроме того, Ворошилов поздравил защитников страны с праздником. "Стремление создавать и умение защищать - у ставропольцев это в крови. Уверен, что связь поколений и героические традиции на нашей земле всегда будут крепкими. Пусть пример Героев Советского Союза, Героев России всегда вдохновляет нашу молодежь, пусть у нас появляются новые имена, которые будут олицетворять силу и славу Отечества. Нашим героям всех времен - низкий поклон. Сегодняшним героям-защитникам - скорейшего возвращения домой с победой", - отметил мэр.