В ЛНР Соцфонд направил почти 80 млн рублей на охрану труда с начала 2025 года

Региональный СФР поддерживает 17 видов мероприятий по охране труда

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Отделение Соцфонда России по Луганской Народной Республике с начала года направило почти 80 млн рублей 89 работодателям республики на мероприятия по охране труда, сообщили ТАСС в организации.

"С начала 2025 года отделение СФР по ЛНР компенсировало затраты на мероприятия по охране труда и предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний 89 работодателям республики на сумму более 76 млн рублей", - сказано в сообщении.

В организации уточнили, что региональный Соцфонд поддерживает 17 видов мероприятий по охране труда, среди которых: проведение медицинских осмотров, приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение. Работодатели могут вернуть до 20% от потраченной ими суммы на упомянутые виды растрат, а для тех, кто организовал санаторно-курортное лечение для сотрудников, компенсация увеличивается до 30%.

С текущего года работодатели могут подать соответствующие заявления и компенсировать упомянутые растраты онлайн - через личный кабинет организации на портале госуслуг.