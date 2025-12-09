Беглов: цены на парковки в центре Петербурга выросли из-за загруженности дорог

Губернатор региона заявил, что повышение цен на парковку является "щадящим вариантом", потому что альтернативой могли быть шлагбаумы и платный въезд

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Цены на парковку в центре Санкт-Петербурга существенно выросли осенью из-за чрезмерной загруженности дорожного полотна, согласно нормативам Минтранса. Об этом сообщил во время прямой линии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Хочу подчеркнуть, что с ценами на парковки город не своевольничал - есть методические рекомендации Минтранса по платным парковкам, общие для всей страны. Если загрузка проезжей части превышает 85%, значит парковочное пространство работает неэффективно, тарифы надо повышать. Наши парковочные службы, комитет по транспорту составили так называемую тепловую карту центральных улиц Петербурга, определили среди них наиболее востребованные для парковки. Там цена за час повысилась максимально. А загруженные улицы, где нет ажиотажа, - в два раза. Наименее востребованные участки остались на уровне 100 рублей за час", - сказал Беглов.

Он считает повышение цен на парковку "щадящим вариантом", потому что альтернативой могли быть шлагбаумы и платный въезд. "Мы до этого пока не дошли, хотя такие предложения и поступают", - отметил он.

Губернатор напомнил, что с 1 декабря в Петербурге дополнительно открыто еще 1 154 места платных парковок, на которых стоимость установлена на старом уровне - 100 рублей. По его словам, ситуация с ценами на парковки больше не будет меняться до конца 2026 года.

"Сегодняшние тарифы действуют до конца 2026 года. В этот период в других районах Петербурга платная парковка вводиться не будет. Необходимо проанализировать полученный опыт, все как следует подсчитать, обдумать", - заявил губернатор.