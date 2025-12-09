Российский Дед Мороз зажег огни на новогодней елке в Русском доме в Берлине

Он поздравил учеников школы им. Героя Советского Союза генерал-полковника Н. Э. Берзарина при посольстве России в Германии

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Зоркина/ ТАСС

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Берлин, где прогулялся по центру германской столицы, поздравил учеников школы им. Героя Советского Союза генерал-полковника Н. Э. Берзарина при посольстве России в ФРГ, а также принял участие в торжественной церемонии зажжения огней на новогодней елке в Русском доме в Берлине, передает корреспондент ТАСС.

Дед Мороз посетил общеобразовательную школу при посольстве РФ в Германии. Ребята подготовили для негшо новогоднее представление, передали ему рисунки и подарки, сделанные своими руками, а также праздничные письма с мечтами и пожеланиями на Новый год. Вечером "дедушка" прибыл в Русский дом.

Для маленьких гостей Русского дома были открыты специальные мастерские Деда Мороза, где они создавали поделки и подарки для своих родных и близких. Кульминацией вечера стала церемония зажжения огней на елке, где собралось около тысячи участников самого разного возраста. В роли "Зимы" в 2025 году выступила российская певица и композитор Екатерина Ковская. Она исполнила знакомые почти всем новогодние мелодии, среди которых "Снежинка" из фильма "Чародеи" и легендарная песня "Елочка".

Наконец, после приветственного слова Деда Мороза и традиционных "раз, два, три - елочка гори!" елка, установленная в Русском доме, засияла яркими огнями. Маленькие посетители, среди которых были как россияне, так и немцы, наперегонки побежали к Деду Морозу, чтобы сделать памятные фотографии. Не остались в стороне и их родители. Дед Мороз не отказывал никому, находя для каждого теплые пожелания и напутственные слова.

"Мы очень рады, что каждый год к нам в Берлин из Вологды приезжает Дед Мороз. И приезжает не только к нам, он приезжает и в другие европейские города, в другие Русские дома. И не только в Европе, но и по всему миру. Мне кажется, это замечательная традиция, которую Россотрудничество уже из года в год проводит. Это очень важно", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Русского дома в Берлине Павел Извольский.

Он отметил, что многие родители, пришедшие в Русский дом, говорили, как важно, чтобы дети приобщались к русской культуре через такие праздники. "Мы рады, что эта традиция сохраняется, и мы, конечно же, будем ее повторять и в следующем году, и делать все лучше и лучше", - заключил директор Русского дома в Берлине.

О традиции зажжения огней в Русском доме

Традиция устанавливать елку существует с самого основания Русского дома в 1984 году. Ежегодно на торжество собираются люди разных поколений, чтобы вместе встретить наступление праздников и почувствовать атмосферу тепла и уюта. Последние несколько лет огни на новогодней елке в Русском доме зажигает официальный всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

Вотчина Деда Мороза расположена в деревне Морозовица под Великим Устюгом, там есть двухэтажный деревянный терем с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.