В "Артеке" прошла тематическая смена для детей участников СВО

Программу организовали ГК "Просвещение" совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и фондом "Защитники Отечества"

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" провел тематическую смену "Дороги, которые мы выбираем" для детей ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"В Международном детском центре "Артек" завершилась 13-я тематическая смена "Дороги, которые мы выбираем". <…> Ее участниками стали дети ветеранов специальной военной операции и погибших героев из Белгородской, Нижегородской, Ростовской, Тамбовской областей и Республики Бурятия", - сообщили в пресс-службе.

Программу организовали ГК "Просвещение" совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и фондом "Защитники Отечества".

Тематическая смена была посвящена 80-летию Великой Победы, году защитника Отечества и 100-летию "Артека". Как отметили в пресс-службе, ее ключевыми событиями стали встреча с участниками программы "Встреча героев", танцевальный конкурс и командная военно-патриотическая игра "Позывной Морпех". Завершилась смена традиционным масштабным событием "Встреча перед расставанием", которое в этом году объединило более 2 тыс. школьников.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года лагерь отметил столетие.