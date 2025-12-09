В Петербурге участники программы реновации переедут в дома по соседству

Как уточнил губернатор Александр Беглов, переезд будет либо внутри муниципального образования, либо в соседнее муниципальное образование, граничащее с предыдущим местом жительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга, которые будут участвовать в программе комплексного развития территорий (КРТ), переедут в дома в границах своего муниципального образования или соседнего. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе "Прямой линии" на канале "Санкт Петербург".

"Всем, кто решит соглашаться на участие в программе КРТ, переезд будет по соседству. Либо внутри муниципального образования, либо в соседнее муниципальное образование, граничащее с предыдущим местом жительства. <...> По старому варианту, на который мы накладывали мораторий, человек действительно мог оказаться на другом конце Петербурга. Сейчас это будет невозможно", - сказал Беглов, отвечая на вопросы горожан.

До 1 января 2026 года в Петербурге действует мораторий на закон о реновации. Ранее предусматривалось, что дом автоматически включался в программу КРТ, если собрание собственников не проводилось и не принимало решение "против". Согласно обновленной версии городского законопроекта, которая находится на рассмотрении городского парламента, теперь для участия в КРТ будет необходимо, чтобы собрание состоялось и две трети собственников проголосовали "за".

Петербургский закон о реновации в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов был принят в июне 2022 года. Документ вызвал активные общественные дискуссии. Осенью 2022 года губернатор предложил депутатам приостановить его действие, чтобы проработать варианты корректировки федерального и регионального законодательства. Параллельно начал работу общественный штаб. На основе его предложений петербургские парламентарии подготовили поправки в федеральное законодательство. После того, как они были приняты (в июне 2025 года), появилась возможность скорректировать и петербургский закон. На 10 декабря запланировано второе чтение документа в заксобрании.

"Мы прошли сложный путь. Вместе с Госдумой, депутатами законодательного собрания Петербурга, общественными активистами. Нам удалось защитить интересы петербуржцев. Прежде всего - от ухудшения жилищных условий", - сказал Беглов.