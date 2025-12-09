В селе Нижние Ачалуки в Ингушетии газифицировали дом семьи героя СВО

Работы выполнили по программе социальной догазификации ко Дню Героев Отечества

МАГАС, 9 декабря. /ТАСС/. Дом семьи погибшего участника СВО из ингушского села Нижние Ачалуки Абубакара Цечоева газифицировали по программе, приуроченной к Дню Героев Отечества. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

"В сельском поселении Нижние Ачалуки провели газ в дом семьи Абубакара Цечоева - участника СВО, посмертно награжденного Орденом Мужества. Вопрос решили после обращения отца военнослужащего к Председателю Правительства Ингушетии Владимиру Сластенину в ходе приема граждан в ноябре. Работы выполнили по программе социальной догазификации к Дню Героев Отечества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был построен газопровод длиной 1,4 тыс. м с установкой газораспределительного пункта, что позволит подключить еще 500 домов. Кроме того, для семьи установили котел, плиту и систему безопасности.

"Это не просто техническая процедура, а знак нашего глубокого уважения и признательности за мужество Абубакара. Наш долг - окружить семью героя заботой", - отметил премьер-министр региона Владимир Сластенин.