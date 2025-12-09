Госдума обсудит снижение возраста присяги и защиту персональных данных

Предлагается закрепить норму, по которой в случае отказа от принесения присяги решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу при приобретенном гражданстве, а в первом чтении - проект о защите персональных данных при их трансграничной передаче и инициативу, уточняющую правила распоряжения федеральными землями.

Законопроект об обязанности приносить присягу с 14 лет внесли в палату парламента члены думского комитета по делам СНГ в 2024 году. Он был принят в первом чтении в феврале 2025 года и предусматривает изменения в закон "О гражданстве Российской Федерации". Замглавы думского комитета по делам СНГ Артем Туров пояснял, что речь идет о лицах, которые приобретают гражданство, а не имеют его по рождению.

Предложение о снижении с 18 до 14 лет возраста, в котором необходимо приносить присягу, авторы объясняют необходимостью "повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство РФ". Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что тот, кто хочет состояться как гражданин РФ, должен чтить российские законы и делать все для того, чтобы не дискредитировать высокое звание гражданина России. "14 лет - это уже тот возраст, когда можно понимать это", - отмечал спикер ГД.

Также предлагается закрепить норму, по которой в случае отказа от принесения присяги решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным. Сейчас данное решение вступает в законную силу со дня принесения лицом присяги гражданина РФ. Если присяга им не принесена в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство РФ, такое решение считается недействительным со дня его принятия.

Поправки о передаче персональных данных

Депутаты рассмотрят в первом чтении проект, который вносит поправки в закон "О персональных данных". Законопроект предлагает ужесточить критерии, по которым определяется степень надежности защиты данных при трансграничной передаче. Предусматривается, что для признания российской стороной уровня защиты достаточным иностранные государства, помимо ратификации профильной конвенции Совета Европы, должны также принимать эффективные меры в сфере безопасности персональных данных.

Как отметил соавтор законопроекта, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, реализация положений законопроекта "позволит повысить защищенность персональных данных россиян в условиях развития трансграничной киберпреступности".

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс РФ и несколько смежных актов, которые описывают порядок распоряжения федеральными землями и участками у воды. Документ был инициирован правительством РФ. Как пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), проект отвечает на вопросы о том, где можно построить базу отдыха, что будет с берегом реки рядом с домом, как участок из федеральной собственности переходит в собственность региона или муниципалитета. Сейчас, если участок попадает в территорию рядом с водоемом, он не выставляется на торги.

"Законы позволяют сдавать подобные участки в аренду, но при условии свободного прохода граждан к воде. Возникает двусмысленная ситуация: аренда возможна, а стартовая точка в виде открытого конкурса не описана. Новый текст прямо говорит, что аукцион на право аренды допустим, если участок расположен в береговой полосе водного объекта общего пользования и при заключении договора сохраняется свободный доступ людей к берегу. Это важно для туристических проектов и для местных жителей, которые хотят быть уверены, что за забором пляж не окажется", - подчеркнул Гаврилов.