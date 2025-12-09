В Стокгольме и Осло пройдет вручение Нобелевских премий

Дипломы и золотые медали лауреатам вручит король Швеции Карл ХVI Густав

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Вручение Нобелевских премий и праздничный банкет для лауреатов и гостей состоятся в шведской и норвежской столицах. Мероприятия пройдут в день памяти Альфреда Нобеля, который ушел из жизни 10 декабря 1896 года.

13 нобелевских лауреатов получат почетные дипломы и золотые медали в филармонии Стокгольма из рук короля Швеции Карла ХVI Густава. Премия мира, согласно завещанию Нобеля, вручается в Осло председателем Норвежского нобелевского комитета. Церемония пройдет в ратуше, на ней будут присутствовать члены норвежского правительства и королевской семьи.

Научные номинации и литература

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2025 года присуждена Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Симону Сакагути "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности". Их исследования объясняют, почему иммунная система не атакует собственные клетки и что в организме "ломается", когда развиваются аутоиммунные заболевания, или иммунная система "не вовремя" реагирует на развитие опухоли. Эти знания используются при разработке новых подходов в лечении аутоиммунных заболеваний, пересадках органов и иммунной терапии рака. В частности, был выделен конкретный ген, "поломки" которого отвечают за развитие подобных заболеваний - FOXP3.

Нобелевскую премию по физике в 2025 году получат Джон Кларк, Мишель Деворе, Джон Мартинис за достижения в квантовой механике. Она присуждена "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи". Открытие, сделанное 40 лет назад, сейчас очень актуально для квантовых компьютеров.

Нобелевскими лауреатами в области химии стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги "за разработку металлоорганических каркасов", которые представляют собой своего рода высокомолекулярные сита, состоящие из фрагментов металла и органического лиганда (присоединенной к атомам металла частице).

Под действием электромагнитного поля или электрического тока эти каркасы могут сжиматься, и, если прогонять через них воздух, они будут пропускать кислород и поглощать углекислый газ. Углекислый газ, взаимодействуя с углеродом, перейдет в угарный газ, который при взаимодействии с водородом даст синтез-газ. Таким образом, металлоорганические каркасы окажут большую помощь энергетикам в фильтрации углекислого газа. Кроме того, металлоорганические каркасы помогут сохранять водород, а их использование даст большой импульс развитию водородной энергетики, которая считается энергетикой будущего.

Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи получит Нобелевскую премию в области литературы за 2025 год. Писателя отметили наградой "за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства". Творчество писателя, которого называют "живой классик" и при этом относят к авангардным и даже малоизученным авторам, - антиутопические притчи о лишенном понятных перспектив существовании людей в мире, изолированном от внешних связей. По его произведениям было снято несколько фильмов.

Премия Государственного банка Швеции по экономике

Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2025 год получат Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит "за объяснение инновационного экономического роста". Половина премии присуждена Мокиру "за выявление предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса", а другая половина - совместно Агьону и Хауиту "за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения". Как поясняют шведские эксперты, исследования лауреатов показывают, как новые технологии могут способствовать устойчивому росту. Эти ученые объясняют, как инновации служат импульсом для дальнейшего прогресса.

Премия Госбанка Швеции с юридической точки зрения Нобелевской не является: она была основана в 1968 году по случаю 300-летия этого финансового учреждения. "Общество семьи Нобелей" (организация, которая представляет интересы потомков Альфреда Нобеля и его братьев) критически относится к тому, что награду экономистам вручают вместе с остальными лауреатами. По мнению организации, необходимо делать различие между этими наградами и яснее маркировать, что экономическая премия не то же самое, что Нобелевская.

Премия мира

Как и остальные нобелевские награды, премия мира вручается 10 декабря. При этом, согласно последней воле Нобеля, в отличие от четырех остальных наград, официально носящих его имя, она присуждается не в Стокгольме, а в Осло. В своем завещании на этом настоял сам ученый, указав также, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых норвежским парламентом. В него по традиции входят заслуженные деятели норвежской политики и бывшие главы партий.

Нобелевскую премию мира за 2025 год получит Мария Корина Мачадо из Венесуэлы. Лауреата отметили наградой "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии". Мачадо родилась в 1967 году в Каракасе, в 2010 году была избрана в Национальную ассамблею Венесуэлы, спустя два года основала и возглавила оппозиционное движение Vente Venezuela. В 2014 году принимала активное участие в антиправительственных протестах и в том же году предстала перед судом по обвинению в попытке госпереворота и покушения на президента Николаса Мадуро, по итогам судебных разбирательств ей было временно запрещено занимать государственные должности.

Размер премии

Нобелевскую премию с 1901 года присуждали 633 раза, лауреатами стали 1 026 человек и организаций. Поскольку некоторые из них были удостоены премии дважды, в общей сложности 990 человек и 28 организаций получили Нобелевскую премию или премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году составит 11 млн крон ($1,17 млн).

11-12 декабря лауреатам в Стокгольме предстоит посетить Нобелевский фонд, где им вернут медали и дипломы, которые сразу после церемонии вручения в филармонии 10 декабря будут выставлены на обозрение в витринах одного из залов ратуши города.