В Петербурге мигрантов после запрета работать в доставке заменили студенты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Студенты заменили мигрантов в службах доставки в Санкт-Петербурге после запрета на работу иностранцев в этой сфере. Об этом сообщил во время прямой линии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Доля иностранных граждан, работающих в указанной сфере по патентам, очень незначительна в общем объеме трудовых ресурсов. Например, в такси работали не больше 2% получавших соответствующее разрешение. В курьерские службы, как мы и предполагали, охотно пошли студенты и не только студенты. Поэтому мы решили продлить соответствующие запреты на весь 2026 год и для найма в такси, и для найма в качестве курьеров", - сказал Беглов.

Запрет принимать на работу курьерами и таксистами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, действует в Санкт-Петербурге с осени.

Губернатор подчеркнул, что этот шаг был тщательно выверен, учитывая опасения о росте цен на такси и доставку и о дефиците кадров в этих отраслях.

"Те последствия, которыми нас пугали, не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Нормальная реакция рынка труда и в курьерской службе, и в работе такси. Спрос соответствующих специалистов на рынке, по нашим данным, вырос примерно на 5-10%. Предприятия не разорились и не закрылись. Рост цен на их услуги остается в пределах общей динамики по экономике", - отметил он.

При этом Беглов считает, что труд мигрантов востребован в других сферах, например в жилищно-коммунальном хозяйстве Петербурга.