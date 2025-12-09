В Москве к утру ожидается снижение интенсивности снегопада

В Гидрометцентре РФ также напомнили, что до утра 11 декабря в Москве и области действует желтый погодный уровень, связанный с возможным образованием гололедицы на дорогах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Интенсивность снегопада, который начался минувшим вечером и продолжается в настоящее время в Москве и Московской области, снизится к утру. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"За минувший вечер и текущую ночь местами прирост снега может составить в общей сложности до 4 см, а количество осадков - 2-3 мм, с утра же осадки станут небольшими и преимущественно в виде мокрого снега", - сказал собеседник агентства. По его словам, в дневные часы количество осадков не превысит 0,3-0,5 мм, а прирост снега составит не более 0,3 см.

Между тем образующийся снежный покров пока не сможет стать постоянным, а температура воздуха продолжит превышать климатическую норму. По данным синоптиков, в течение дня столбики термометров в столице покажут от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Гидрометцентре РФ также напомнили, что до утра четверга, 11 декабря, в Москве и области действует желтый погодный уровень, связанный с возможным образованием гололедицы на дорогах. Являясь средним в колористической шкале погодных предупреждений, такой уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.