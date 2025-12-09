Беглов предложил объявить 2026 год в Петербурге Годом петербургской культуры

Губернатор города напомнил, что ожидаются знаковые юбилеи Дмитрия Лихачева и Дмитрия Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил объявить следующий, 2026 год, в Северной столице Годом петербургской культуры. Об этом глава города сказал в ходе "Прямой линии" на телеканале "Санкт Петербург".

"У нас очень много знаковых событий в следующем году. Два я хотел бы обозначить, о которых знают все жители нашего города. Это два знаковых юбилея: в ноябре 2026 года исполнится 120 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. А чуть раньше, в сентябре, - 120 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича", - напомнил Беглов. Губернатор отметил, что в XX веке они внесли огромный вклад в культуру не только города, но и страны в целом, поэтому следующий год можно было бы объявить Годом петербургской культуры.

"Посоветуемся с жителями. <…> Я считаю, это достойный вариант для 2026 года", - сказал он.

2025 год в Петербурге стал Годом "Зенита" - в честь столетия футбольного клуба.