В Музее Победы показали фильм о "ночных ведьмах" нашего времени

На мероприятии присутствовали руководство и добровольцы Центра специального назначения, съемочная группа фильма

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Показ документальной ленты "Защитники земли русской" о Центре специального назначения (ЦСН) беспилотных систем "Барс-Сармат" и правопреемницах легендарных "ночных ведьм" прошел в День героев Отечества в Музее Победы на Поклонной горе, передает корреспондент ТАСС.

Фильм посвящен участникам СВО, бойцам инженерно-технической поддержки, конструкторам, программистам, пилотам-инструкторам и операторам БПЛА, бойцам огневой поддержки и специалистам тыловых служб.

Зрители увидели две первые части документальной ленты. В первой речь шла о причинах спецоперации, о формировании ЦСН "Барс-Сармат". Вторая серия посвящена девушкам-операторам БПЛА "Барс-Сармата", правопреемницам легендарных "ночных ведьм" времен Великой Отечественной войны - летчицам из ночного авиационного Таманского полка.

На мероприятии присутствовали руководство и добровольцы ЦСН, съемочная группа фильма. На презентации стало известно, что в монтаже находятся еще две серии фильма. Третья серия - про инженеров, специалистов научно-технических подразделений. Четвертая - про силовое крыло бойцов "Барс-Сармата". Планируется, что показ этих серий будет приурочен ко Дню защитника Отечества.