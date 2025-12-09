В Госдуме призвали строить безбарьерные дома

Входы в подъезды новых многоквартирных домов должны быть снабжены удобными пандусами или расположены на уровне земли, отметил зампред комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новые многоквартирные дома необходимо строить со входом на уровне земли или с удобным пандусом для беспрепятственного доступа жильцов с инвалидностью. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель Всероссийского общества инвалидов, зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев ("Единая Россия").

"Лучше, конечно, при строительстве новых домов стремиться делать так, чтобы вместо подъемников были пандусы или бесступенчатый, так сказать, вход. Есть такие модели домов, это будет более правильное решение", - сказал депутат.

Он также обратил внимание, что установленные в домах электроподъемники иногда долго подключают. "Если подъемник не стоит на балансе многоквартирного дома, тогда здесь, конечно, проблема. Это и является одной из причин, почему подъемники долго иногда не запускаются, потому что долго принимается решение, кто возьмет на текущее содержание подъемники", - сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что устранение неисправностей электроподъемников, не связанных с капитальным ремонтом или модернизацией, осуществляются в срок, не превышающий 24 часов с момента его остановки.