В Госдуме рассказали о планах усиления контроля за частной застройкой

По словам соавтора законопроекта, зампреда комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, вызов кадастрового инженера для проверки соблюдения строительных норм перед регистрацией нового дома не повлечет дополнительных затрат для владельцев

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московская область может стать пилотным регионом для усиления контроля за возведением дачных и индивидуальных жилых домов, но это не коснется уже построенных объектов. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), являющийся одним из соавторов соответствующего законопроекта.

Документ был принят Госдумой в первом чтении 3 декабря, срок предоставления поправок к нему установлен до 17 декабря, сообщил Колунов.

"В случае принятия законопроекта Госдумой, в Московской области, пилотном регионе, при приобретении новых земельных участков региональные профильные органы будут обязаны бесплатно выдать новому собственнику градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) с четкими параметрами будущего строительства", - сказал депутат, отметив, что речь идет в том числе о минимальных отступах от границ соседних участков и предельной этажности строений.

"Собственник будет обязан строиться на участке именно в соответствии с ГПЗУ. Здесь мы говорим и про пожарную безопасность, и про градостроительные нормы, и про эстетическую составляющую. Все вкупе. Никаких усложнений не будет, будет системность и стандартизация", - пояснил парламентарий.

По его словам, вызов кадастрового инженера для проверки соблюдения строительных норм перед регистрацией нового дома не повлечет дополнительных затрат для владельцев. "Процедуры, которые будут происходить в рамках данного законопроекта, абсолютно бесплатны. Уведомлять также никого не нужно - все процедуры будут происходить в автоматическом беззаявительном порядке", - сказал депутат. Колунов подчеркнул, что проект не предполагает обратной силы, поэтому его нормы распространятся только на правоотношения, которые возникнут после вступления закона в силу.

В законопроекте срок эксперимента прописан с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года. Отвечая на вопрос, успеет ли документ вступить в силу к 1 января, Колунов отметил, что "срок предоставления поправок к законопроекту [перед вторым чтением] установлен до 17 декабря, а крайнее пленарное заседание осенней сессии Госдумы пройдет 23 декабря". "Времени немного, так что все будет зависеть от того, какие поправки поступят и насколько оперативно их удастся рассмотреть", - сказал депутат.