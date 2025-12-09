В Улан-Удэ запустят производство препарата для диагностики рака головного мозга

Кроме того, в 2026 году планируется оснащение Центра ядерной медицины города дополнительным оборудованием для производства препаратов, применяемых в радиотерапии

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 10 декабря. /ТАСС/. Производство препарата для диагностики рака головного мозга начнется в Центре ядерной медицины (ЦЯМ) города Улан-Удэ в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор медучреждения Кирилл Архипов.

"Мы проводим подготовительные мероприятия по запуску производства препарата для диагностики рака головного мозга. Готовим документы и закупаем расходные материалы, и, думаю, с первого квартала 2026 года начнем препарат производить и применять", - сказал Архипов.

В 2025 году в ЦЯМ Улан-Удэ проведена большая работа по получению ряда разрешительных документов, которые в том числе позволяют поставлять препарат фтор-ПСМА (18F-FDG), используемый для диагностики около 90% нозологических форм рака, в другие медучреждения, где также проводится диагностика, но нет своего производства. "Например, во Владивостоке есть ПЭТ-отделение. И мы готовы туда поставлять данный препарат, сейчас ведутся переговоры", - отметил Архипов. Кроме того, в 2026 году планируется оснащение ЦЯМ Улан-Удэ дополнительным оборудованием для производства препаратов, применяемых в радиотерапии.

В 2025 году в Центре ядерной медицины города Улан-Удэ помощь получили порядка 9 тыс. пациентов. Это жители Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области и Приморского края. В целом же за все время работы медучреждения, открывшегося в октябре 2022 года, диагностику прошли более 23 тыс. человек.

В Центре ядерной медицины работают около 70 сотрудников. Ежегодно в медучреждении стажировку проходят студенты Ульяновского госуниверситета. "Мы всегда за готовы сотрудничать, реализовывать совместные образовательные и другие проекты, в том числе с партнерами из соседней Монголии", - добавил Архипов.

О ЦЯМ

Центр ядерной медицины Улан-Удэ является резидентом Территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" и пользуется рядом налоговых льгот и преференций. На базе центра организовано собственное производство радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП), оборудованное циклотроном и радиохимической лабораторией, лабораторией контроля качества работают два ПЭТ/КТ-сканера. Проект реализован по концессионному соглашению, общая его стоимость - более 1,1 млрд рублей, из которых 400 млн рублей - из федерального бюджета, это средства единой дальневосточной субсидии, остальное - средства концессионера. В 2025 году ЦЯМ Улан-Удэ выдвинут на ежегодную общественно-деловую премию "Звезда Дальнего Востока".

О конкурсе

Общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Председателем жюри премии является заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель жюри премии "Звезда Дальнего Востока" Юрий Трутнев.

Лауреатами премии стали более 130 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли значительный вклад в развитие Дальнего Востока.