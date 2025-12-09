На северо-восточном побережье Камчатки ожидается перелив песчаных кос

В МЧС водителям рекомендовали не выезжать в прибрежные зоны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Перелив песчаных кос морской водой и подтопление низменных участков прогнозируют на северо-восточном побережье Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 декабря, в период с 11:00 до 13:00 (с 02:00 до 04:00 мск - прим. ТАСС), на северо-восточном побережье Камчатки ожидается размыв песчаных кос морской водой, а также подтопление низменных участков. Явление прогнозируется в районе сел Ивашка, Кострома, Тымлат, Ильпырское Карагинского муниципального района, а также сел Вывенка, Корф и Апука Олюторского муниципального района, и сохранится до 19:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) 10 декабря", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано не выезжать в прибрежные зоны.