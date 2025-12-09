На Камчатке оставили в силе запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Суд обязал региональное управление ФАС устранить нарушения прав и интересов правительства Камчатского края

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатки в суде добились сохранения запрета на продажу алкоголя в жилых домах, сообщает пресс-служба краевого Арбитражного суда.

Ранее Управление ФАС по Камчатскому краю, рассмотрев жалобы ряда предпринимателей и организаций, своим решением признало действия правительства Камчатского края нарушающими закон "О защите конкуренции". По мнению ФАС, власти создали дискриминационные условия, не предоставив торговым точкам в многоквартирных домах право доработать до конца срока действия своих лицензий.

"Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил заявление правительства Камчатского края и признал недействительными решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю", - говорится в сообщении суда.

Уточняется, что суд обязал антимонопольное управление устранить нарушения прав и интересов правительства Камчатки.

С 1 марта 2025 года запрещена продажа алкоголя в помещениях многоквартирных домов Петропавловска-Камчатского и Елизовского района.