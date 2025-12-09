В Южно-Сахалинске теплоснабжение домов ведется в штатном режиме после аварии

Горожан призвали оставить заявку в управляющей компании, если тепло в доме еще не появилось

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Дома и социальные объекты в Южно-Сахалинске, подключенные к Комсомольскому коллектору, на котором ранее произошла авария, получают тепло в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Надсадин.

Без отопления во вторник оставались 68 многоквартирных домов, три школы, детские сады, детская школа искусств, поликлиника.

"Теплоснабжение домов и всех социальных объектов, подключенных к Комсомольскому коллектору, ведется в штатном режиме. Авария была устранена вчера вечером", - проинформировал Надсадин.

Он отметил, что по отдельным сигналам от жителей работают департамент городского хозяйства и отдел муниципального жилищного контроля. Горожан призывают оставить заявку в управляющей компании, если тепло в доме еще не появилось.