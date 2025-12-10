Посол Томихин: более 100 россиян депортировали из Таиланда в 2025 году

Основной причиной стало нарушение миграционного законодательства

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 10 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Более 100 россиян в 2025 году были депортированы из Таиланда в Россию в основном за нарушение миграционного законодательства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

"Наша статистика по числу депортированных граждан - это более 100 человек. Действительно, мы отмечаем увеличение числа депортаций российских граждан из Таиланда, но это не какая-то особая политика в отношении россиян. Это касается всех иностранцев в плане соблюдения правил пребывания в стране. С одной стороны, мы отмечаем увеличение числа таких случаев, а с другой - с начала этого года Таиланд посетили более 1,6 млн граждан России, поэтому на этом фоне это немного. Но это не значит, что мы спокойно на все это взираем, потому что бывают разные ситуации. Чаще всего, конечно же, людей задерживают за превышение срока безвизового пребывания в стране. Мы эту тему поднимаем не только на консульских консультациях, но и в наших контактах с коллегами из министерства иностранных дел", - сказал он.

Российский дипломат отметил, что "в последнее время таиландские власти принимают дополнительные меры по упорядочению пребывания иностранных граждан в Таиланде".

"Не секрет, что многие пользовались так называемыми бордерранами или визаранами, выезжая ненадолго из страны и заезжая обратно. Но вот сейчас таиландские власти говорят о том, что въехать таким образом в страну по безвизовому режиму чаще двух раз подряд не получится, то есть они будут вправе отказать во въезде в страну. В этой связи мы стараемся регулярно информировать наших граждан о том, что необходимо следовать положениям двусторонних договоренностей, а также миграционным правилам Таиланда, не нарушая сроков пребывания здесь. Подавляющее большинство россиян, конечно же, именно так и делает", - отметил он.

Что происходит с нарушителями

Как правило, нарушителей миграционного режима доставляют в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке. В нем размещены около 10 россиян. Как указал Томихин, у находящихся там российских граждан есть возможность связаться как с посольством, так и с родственниками. "Это делается через администрацию центра по телефону, электронной почте родственников или адвокатов. Наши сотрудники реагируют оперативно на все такие обращения, на регулярной основе посещают наших граждан, проводят с ними беседы, пытаются понять, какие причины привели к их задержанию. Мы стараемся разъяснить им процедуру отправки на родину и некоторые нюансы местного законодательства, содействуем в оформлении документов, если это требуется, потому что иногда граждане оказываются без паспортов, приходится выдавать временные документы на возвращение в Россию. Иногда наших консульских сотрудников просят помочь установить связь с родственниками, потому что билеты приобретаются за их счет", - сказал собеседник агентства.

Томихин также заметил, что не все россияне в центре временного содержания хотят вернуться на родину. "Для начала нужно понять, почему люди отказываются возвращаться. Причин может быть несколько. Бывают финансовые трудности, конфликтные ситуации в семье с родственниками, бывают, например, ситуации, когда эти люди оказываются под следствием в России. И, конечно же, они понимают, что, оказавшись на родине, они будут отвечать перед законом. Когда у людей нет средств, прежде всего, мы стараемся найти родственников или знакомых, с тем чтобы они помогли им купить билет. Есть случаи уникальные, когда люди остаются в центрах временного содержания по несколько лет и не планируют или не хотят возвращаться домой по обозначенным выше причинам. Иногда встречаются граждане с определенными психическими расстройствами, но стараемся как-то помогать, и я хочу заметить, что здесь очень хорошо налажено взаимодействие с объединениями соотечественников. Волонтерское движение активно развернулось в Таиланде во времена пандемии, когда наши соотечественники активно помогали застрявшим в стране согражданам жильем и питанием", - продолжил глава дипмиссии.

Посол РФ подчеркнул, что российские дипломаты следят за ситуацией с россиянами в центре временного содержания. "Конечно, мы стараемся мониторить ситуацию, однако центр временного содержания не предусматривает нахождения там подолгу, поскольку они, наверное, более спартански обустроены, нежели тюрьмы. Но тем не менее когда поступают жалобы или обращения от наших граждан, мы связываемся с администрацией этих центров, обращаем внимание таиландской стороны на какие-то вопросы, прежде всего это касается медицины и состояния здоровья", - заключил Томихин.

Россияне могут находиться в Таиланде по безвизовому режиму в течение 60 дней с правом платного продления еще на 30 дней за одну-две недели до истечения срока действия безвизового штампа. Такая услуга доступна в любом офисе иммиграционной полиции и обойдется в 1,9 тыс. батов ($60). Далее туристу придется покинуть Таиланд, чтобы не стать нарушителем местного законодательства.