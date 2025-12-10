Forbes: Трампа во время пресс-подхода ударили дверью туалета на борту самолета

Кто-то пытался выйти из кабины в салон, когда американский лидер разговаривал с журналистами в проходе

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп был вынужден сделать паузу во время пресс-подхода на борту его самолета из-за того, что пытавшийся выйти из туалета человек слегка ударил его дверью в плечо. Соответствующую видеозапись опубликовал журнал Forbes.

Во время полета в штат Пенсильвания американский лидер решил пообщаться с пресс-пулом Белого дома. По традиции он вышел в салон для журналистов, остановился в проходе и начал отвечать на вопросы. В какой-то момент дверь расположенной возле него кабины туалета начала открываться и слегка ударила главу Белого дома в правое плечо. Трамп с удивлением оглянулся и сказал: "Привет". После этого пытавшийся выйти из кабинки пассажир, вероятно, узнав его голос, явно передумал выходить и закрыл дверь.

"Там кто-то есть", - сказал президент США. После этого он постучал в дверь и сказал: "Давай, выходи". Под смех журналистов находившийся в туалете человек вновь нерешительно приоткрыл дверь на несколько сантиметров, а потом вновь захлопнул ее и более не пытался выйти.

После этого "инцидента" Трамп продолжил общаться с журналистами, однако пресс-подход продлился недолго: самолет вошел в зону турбулентности и президент США предложил всем занять свои места и удалился.